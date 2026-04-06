Petrolul intră în Săptămâna Mare cu o victorie uriașă

În lupta pentru evitarea retrogradării, Petrolul a obținut acasă o victorie foarte importantă, după duelul cu Csikszereda. De remarcat că ambele goluri au fost excepționale, spre încântarea publicului.

Rareori partidele cu miză importantă, așa cum este evitarea retrogradării, sunt spectaculoase.

Cu toate acestea, chiar dacă a întâlnit o echipă incomodă, una de care s-au împiedicat echipe mult mai bine clasate, Petrolul a arătat ca o echipă organizată, care știe exact ce vrea. Schimbarea de organizare și atitudine se simt în noul mandat al antrenorului Mehmet Topal.

Scorul a fost deschis în minutul 43 de Marco Dulca, pentru ca în a doua repriză, în minutul 70, Rareș Pop să stabilească scorul final 2-0 pentru ploieșteni.

Lupii sunt acum deasupra liniei roșii a clasamentului play-outului, cu patru puncte peste Hermannstadt.

Următoarea partidă a Petrolului va fi chiar în ziua de Paște, în deplasarea de la Slobozia.