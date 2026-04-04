Leonard Doroftei, după revenirea în România: „Trecem printr-o perioadă grea, dar boxul românesc își va reveni”

Fostul mare campion Leonard Doroftei s-a întors definitiv în România după mai bine de cinci ani petrecuți în Canada și s-a dedicat din nou sportului care l-a consacrat – boxul. Revenirea sa marchează nu doar o întoarcere acasă, ci și o implicare activă în formarea noii generații de sportivi.

Potrivit unui interviu acordat Agerpres, Doroftei recunoaște că boxul românesc traversează o perioadă dificilă, însă rămâne optimist în privința viitorului.

„Trecem într-o perioadă mai grea. Eu sper că ne vom reveni într-o bună zi și vom reuși din nou să aducem boxul pe culmile cele mai înalte, așa cum ne-am obișnuit, cu campioni mondial, campioni europeni, cu medalii olimpice”, a afirmat Doroftei, campion european, mondial (la amatori și profesioniști) și dublu medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice.

În anul în care boxul românesc sărbătorește centenarul, Doroftei a identificat drept cauză a scăderii rezultatelor pe plan internațional absența antrenorilor care să știe să-i pregătească pe boxerii români în funcție de adversarul întâlnit în ring și ținând cont de stilul acestuia.

„Problema e alta, că am avut antrenori care nu au știut să pregătească sportivii. Noi ne-am pregătit pentru olimpiade, nu ne-am pregătit pentru cei care vin la olimpiade. Noi ne-am pregătit doar pentru competiția în sine, nu pentru toți cei care vin la competiție. Și asta e o greșeală pe care am făcut-o noi de-a lungul acestor ani”, a spus acesta.

Cu performanțe atât la amatori (campion european, mondial și dublu medaliat cu bronz la JO), cât și la profesioniști (campion mondial WBA), Doroftei alege clar a doua categorie. De ce? Pentru că la profesionism sportivul este mult mai motivat, atât la antrenamente, cât și în meciuri, pentru că există factorul financiar, pe când la amatori ‘timpul trece, leafa merge, noi muncim cu drag”.

