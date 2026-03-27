Un tânăr atlet din Ploiești atrage atenția în probele de viteză: rezultate promițătoare pentru Ianis Ștefan Moisescu

Un tânăr sportiv legitimat la Clubul Sportiv Școlar (CSS) Ploiești începe să se remarce în competițiile de atletism la nivel național, prin rezultate constante în probele de viteză. Este vorba despre Ianis Ștefan Moisescu, un atlet aflat încă la categoria de vârstă U14, dar care a obținut deja performanțe notabile în ultimele luni.

- Publicitate -

Pregătit de profesorii Maria și Florin Andrei, Ianis Moisescu concurează în probele de sprint, unde a reușit să își construiască un palmares solid, în special în competițiile dedicate copiilor și juniorilor mici.

Cea mai recentă evoluție a avut loc în martie 2026, la „Cupa Municipiului București”, unde sportivul ploieștean a obținut două medalii de aur la categoria U13. Acesta s-a impus în proba de 60 de metri, cu timpul de 7,91 secunde, dar și în proba de 200 de metri, unde a fost cronometrat în 26,20 secunde. La aceste rezultate s-a adăugat și o medalie de aur obținută în proba de ștafetă 4×200 de metri.

- Publicitate -

Rezultatele vin în contextul unei evoluții constante a sportivului. În noiembrie 2025, la „Cupa Athletic Star”, Ianis Moisescu câștiga proba de 50 de metri în 7,01 secunde și pe cea de 200 de metri în 26,92 secunde, contribuind totodată la victoria echipei sale în ștafeta de 4×100 de metri. Cu o lună înainte, în octombrie 2025, la „Cupa Toamnei”, acesta obținea alte trei medalii de aur, în probele de 60 de metri, 200 de metri și ștafetă 5×80 de metri.

Pe lângă rezultatele din competițiile interne, tânărul atlet a avut și o experiență internațională. În septembrie 2024, a participat la „Balkan Athletics Games”, desfășurate în Bulgaria, unde a ocupat locul al patrulea în proba de 60 de metri, un rezultat considerat bun pentru nivelul său de vârstă.

Deși competițiile la care participă sunt specifice categoriilor de juniori, rezultatele obținute îl plasează pe Ianis Moisescu printre sportivii de urmărit în atletismul românesc.

- Publicitate -