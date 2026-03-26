România pierde barajul de calificare la Campionatul Mondial 2026 împotriva Turciei

România a pierdut barajul de calificare la Campionatul Mondial 2026 din Statele Unite, împotriva naționalei Turciei, scor 0-1.

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 53 de Ferdi Kadioglu, fundașul lateral de la Brighton.

La puțin timp diferență, Turcii au lovit bara traversală în urma unui șut din afara careului.

Naționala României ar fi putut reveni în meci în minutul 78, însă noul intrat pe teren, Nicolae Stanciu, a lovit bara din dreapta lui Cakir.

Meciul cu Kosovo sau Slovacia de pe 31 martie va avea caracter amical.