Se apropie Crosul Jandarmeriei Prahova, ediția a III-a. Eveniment pentru familie în Parcul Municipal Ploiești Vest

Crosul Jandarmeriei Prahova – ediția a III-a 2026 va avea loc sâmbătă, 28 martie, în Parcul Municipal Ploiești Vest, începând cu ora 10:00. Evenimentul este dedicat întregii familii și promite o zi activă, cu alergare, demonstrații spectaculoase și activități interactive pentru participanți de toate vârstele.

Organizatorii anunță că evenimentul se adresează atât celor care vor să participe la curse, cât și celor care doresc să își susțină prietenii sau să petreacă timp într-o atmosferă dinamică, alături de familie.

Copiii vor avea parte de curse dedicate și momente speciale, în timp ce adulții își vor putea testa rezistența și energia pe traseele pregătite pentru această ediție.

Pe lângă competițiile sportive, publicul va putea descoperi mai îndeaproape o parte din activitatea Jandarmeriei Prahova. Sunt anunțate demonstrații cu cai și câini de serviciu, prezentări de tehnică specială, dar și activități interactive organizate pe tot parcursul zilei.

Programul evenimentului

09:30 – Înscrieri

10:00 – Start traseu bărbați (2 km)

10:20 – Start traseu femei (2 km)

10:45 – Start adolescenți 15–18 ani (1 km)

11:00 – Start adolescenți 12–15 ani (500 m)

11:15 – Start adolescenți 9–12 ani (300 m)

11:30 – Start adolescenți 6–9 ani (200 m)

11:45 – Cursa secției speciale (200 m)

12:00 – Festivitatea de premiere

12:30 – Demonstrații ecvestre și canine, demonstrații sportive de oină

Pe întreaga durată a evenimentului, cei prezenți vor putea vizita standurile amenajate, vor putea participa la activități interactive și se vor putea bucura de timpul petrecut împreună cu cei dragi.

La Crosul Jandarmeriei Prahova – ediția a III-a 2026 vor fi prezenți și studenții Universității Petrol și Gaze Ploiești, care vor contribui la atmosfera energică și dinamică a manifestării.