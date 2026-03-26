Bogdan Toader, fără ocolișuri: PSD la guvernare, haos la carburanți și atacuri la Polițeanu

Turcia – România: ora meciului, postul TV și primul 11 ales de Mircea Lucescu

Autor: Marius Nica
Meciul Turcia-România, decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, se joacă astăzi, de la ora 19:00, și va fi transmis de Prima TV. Putețți participa la un sondaj pe această temă la finalul articolului.

Meci decisiv pentru CM 2026

Partida se dispută la Istanbul și este una foarte importantă pentru naționala pregătită de Mircea Lucescu, în condițiile în care o victorie ar duce România în finala barajului pentru Campionatul Mondial.

Câștigătoarea va juca în ultimul act al play-off-ului, în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie 2026.

Primul 11 pregătit de Lucescu

Potrivit GSP, Mircea Lucescu pregătește următorul prim 11 pentru România:

România (4-3-3):
I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, V. Dragomir, I. Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă.

Pe banca de rezerve se află: Aioani, L. Popescu, Sorescu, Ghiță, Rus, Coubiș, K. Ciubotaru, Screciu, N. Stanciu, F. Tănase, Dobre, Petrila, Baiaram, Miculescu și M. Coman, cu mențiunea că patru jucători vor rămâne în afara lotului.

Pentru acest meci, Turcia este anunțată în următoarea formulă: Cakir – Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu – Kokcu, Yuksek – Guler, Calhanoglu, Yildiz – B. Yilmaz. Pe bancă se vor afla, printre alții, Bayindir, Gunok, Kaplan, Elmali, Akaydin, Ayhan, Ozcan, Kahveci, Akturtoglu, Akgun și Kilicsoy.

Exclusiv

Creativitate din Prahova pe scena Londrei: Alexandra Catrangiu, despre „Celebrating Women”

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Alexandra Catrangiu, Art Director al evenimentului „ Celebrating Women”,...

Telefoane cu disc din anii `50 și stații radio din anii `80. Echipamente rare expuse la IPJ Prahova [FOTO]

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Ziua de 25 martie, dedicată Poliției Române, a fost...

Pene de curent și aparate stricate. Clienții primesc despăgubiri doar pe hârtie

Marius Nica Marius Nica -
ANRE a transmis, la solicitarea Observatorul Prahovean, clarificări despre...

