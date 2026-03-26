Turcia – România: ora meciului, postul TV și primul 11 ales de Mircea Lucescu

Meciul Turcia-România, decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, se joacă astăzi, de la ora 19:00, și va fi transmis de Prima TV.

Meci decisiv pentru CM 2026

Partida se dispută la Istanbul și este una foarte importantă pentru naționala pregătită de Mircea Lucescu, în condițiile în care o victorie ar duce România în finala barajului pentru Campionatul Mondial.

Câștigătoarea va juca în ultimul act al play-off-ului, în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie 2026.

Primul 11 pregătit de Lucescu

Potrivit GSP, Mircea Lucescu pregătește următorul prim 11 pentru România:

România (4-3-3):

I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, V. Dragomir, I. Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă.

Pe banca de rezerve se află: Aioani, L. Popescu, Sorescu, Ghiță, Rus, Coubiș, K. Ciubotaru, Screciu, N. Stanciu, F. Tănase, Dobre, Petrila, Baiaram, Miculescu și M. Coman, cu mențiunea că patru jucători vor rămâne în afara lotului.

Pentru acest meci, Turcia este anunțată în următoarea formulă: Cakir – Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu – Kokcu, Yuksek – Guler, Calhanoglu, Yildiz – B. Yilmaz. Pe bancă se vor afla, printre alții, Bayindir, Gunok, Kaplan, Elmali, Akaydin, Ayhan, Ozcan, Kahveci, Akturtoglu, Akgun și Kilicsoy.

Sondaj OPH