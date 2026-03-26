Turcia – România: ora meciului, postul TV și primul 11 ales de Mircea Lucescu

Meciul Turcia-România, decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, se joacă astăzi, de la ora 19:00, și va fi transmis de Prima TV. Putețți participa la un sondaj pe această temă la finalul articolului.
Din articol
Meci decisiv pentru CM 2026
Partida se dispută la Istanbul și este una foarte importantă pentru naționala pregătită de Mircea Lucescu, în condițiile în care o victorie ar duce România în finala barajului pentru Campionatul Mondial.
Câștigătoarea va juca în ultimul act al play-off-ului, în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie 2026.
Primul 11 pregătit de Lucescu
Potrivit GSP, Mircea Lucescu pregătește următorul prim 11 pentru România:
România (4-3-3):
I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, V. Dragomir, I. Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă.
Pe banca de rezerve se află: Aioani, L. Popescu, Sorescu, Ghiță, Rus, Coubiș, K. Ciubotaru, Screciu, N. Stanciu, F. Tănase, Dobre, Petrila, Baiaram, Miculescu și M. Coman, cu mențiunea că patru jucători vor rămâne în afara lotului.
Pentru acest meci, Turcia este anunțată în următoarea formulă: Cakir – Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu – Kokcu, Yuksek – Guler, Calhanoglu, Yildiz – B. Yilmaz. Pe bancă se vor afla, printre alții, Bayindir, Gunok, Kaplan, Elmali, Akaydin, Ayhan, Ozcan, Kahveci, Akturtoglu, Akgun și Kilicsoy.