Mehmet Topal revine la Petrolul. Al treilea mandat al antrenorului turc în doi ani

După plecarea lui Eugen Neagoe din funcția de antrenor al FC Petrolul Ploiești, conducerea lupilor s-a orientat rapid la un antrenor care a demonstrat că poate face treabă foarte bună la Ploiești, chiar și în condiții dificile financiare și de lot.

Claudiu Tudor, președintele FC Petrolul Ploiești, a confirmat pentru Observatorul Prahovean că Mehmet Topal revine pe banca lupilor, fiind așteptat să sosească chiar la finele acestei săptămâni.

Topal va bifa al treilea mandat cu echipa din SuperLiga. Prima dată, Topal a fost antrenor la Petrolul în perioada 1 iulie 2024 – 25 decembrie 2024, în timp ce al doilea s-a petrecut între 18 martie 2025 și 23 mai 2025.

