Eugen Neagoe pleacă de la Petrolul Ploiești. Clubul a anunțat despărțirea oficială

FC Petrolul Ploiești a anunțat despărțirea de antrenorul principal Eugen Neagoe, după ce cele două părți au ajuns la un acord privind încetarea raporturilor contractuale.

- Publicitate -

Potrivit comunicatului transmis de club, decizia a fost luată în contextul unor probleme de natură familială cu care tehnicianul se confruntă în această perioadă.

Eugen Neagoe, în vârstă de 58 de ani, se afla pe banca tehnică a formației ploieștene de la finalul lunii septembrie 2025. În această perioadă, el a condus Petrolul în 25 de partide oficiale, dintre care 22 în Superliga și 3 în Cupa României.

- Publicitate -

Reprezentanții clubului au transmis că vor reveni în perioada următoare cu precizări privind componența viitorului staff tehnic.

„Mulțumim, Eugen Neagoe! Mult succes în continuare!”, este mesajul publicat de FC Petrolul Ploiești la anunțul oficial al despărțirii.

