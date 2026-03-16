Ar trebui Primăria Ploiești și Consiliul Județean Prahova să finanțeze Petrolul? Sondaj OPH

De când a promovat în Superliga, echipa de fotbal Petrolul Ploiești se confruntă cu probleme financiare în lipsa unui finanțator, așa cum au echipe precum FCSB, Rapid, U Craiova sau CFR Cluj.
Pe de altă parte, majoritatea echipelor din prima ligă beneficiază constant de finanțări din fonduri publice atât de la primării, cât și de la consilii județene.
În acest context, Observatorul Prahovean lansază un sondaj de opinie online și invită cititorii să răspundă la întrebarea: „Ar trebui Primăria Ploiești și Consiliul Județean Prahova să finanțeze echipa de fotbal Petrolul?”, cu una dintre opțiunile de mai jos:
„brand” (hahaha)!!?? Emblematice pentru Ploiești sunt Halele Centrale, Palatul Culturii, aproape niște ruine, Catedrala, Muzeul Ceasului, un unicat, NU clubul de fotbal Petrolul, o rușine.
Numai în România cluburile sportive sunt finanțate din bani publici, pentru că se pot spăla, ascunde ușor niște cheltuieli.
Ați văzut cluburi faimoase, Bayern Munchen, F.C. Barcelona, Park, exemple dintre sute, finanțate de primării??? Toate au pe tricouri Emirate, Audi, Qatar…