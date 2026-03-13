Petrolul joacă „în 10 oameni”: zero bani publici, în timp ce rivalii primesc milioane de euro

Cu excepția câtorva cluburi importante din Superliga, unde finanțarea este asigurată de unul sau mai mulți oameni de afaceri, majoritatea echipelor sunt finanțate din bani publici. Sumele virate anual de primării sau consilii județene variază între un milion și 2,5 milioane de euro. În acest context, clubul Petrolul Ploiești, care nu a primit în actuala ediție de campionat niciun leu din fonduri publice, este defavorizat în cursa pentru menținerea în prima ligă.

Începe lupta pentru evitarea retrogradării

Duminică, 15 martie, Petrolul Ploiești va disputa primul meci din play-out, în deplasare, cu Farul Constanța.

În ciuda situației financiare dificile, președintele clubului Petrolul Ploiești, Claudiu Tudor, a declarat la Observatorul Prahovean LIVE că este optimist în ceea ce privește șansele ca echipa să joace și în următoarea ediție a Superligii.

Emisiunea poate fi urmărită aici: În culisele Petrolului, cu Claudiu Tudor: presiunea play-out-ului

În lupta pentru evitarea retrogradării, Petrolul pornește cu șanse inegale în ceea ce privește sursele de finanțare. Dacă echipa fanion a Ploieștiului se bazează exclusiv pe sprijinul sponsorilor și suporterilor, celelalte echipe beneficiază de infuzii masive de capital din fonduri publice.

Șanse inegale: adversarii din play-out, buget asigurat din bani publici

De exemplu, UTA Arad a primit 1,8 milioane de euro de la autoritățile locale, iar Hermannstadt și Oțelul Galați câte 2 milioane de euro. Chiar și echipele care au retrogradat în Liga a doua sunt susținute aproape exclusiv din bani publici.

În conturile echipei Poli Iași au intrat 2 milioane de euro, iar la FC Voluntari 1,8 milioane de euro. Sumele au fost menționate în relatările presei sportive, bazate pe raportările financiare și alocările bugetare locale.

FC Argeș: infuzie de 3,3 milioane de euro, pierderi de 1,1 milioane

Mai mult, FC Argeș, surpriza din play-off, pe care Petrolul a învins-o recent, a primit din 2019 și până în prezent, de la autoritățile locale, nu mai puțin de 12,2 milioane de euro.

Numai în 2025, piteștenii au încasat 3,3 milioane de euro din bani publici, conform bilanțului financiar consultat de gsp.ro. Chiar și așa, clubul a înregistrat anul trecut o pierdere de 1,1 milioane de euro.

„Dacă aveam noi banii de la FC Argeș (n.r. 12,2 milioane în 7 ani), aveam profit 4 milioane de euro”, susține conducerea clubului Petrolul.

De la alții se poate, iar la Petrolul nu?!

Anul trecut, Petrolul nu a mai putut beneficia de finanțare de la Consiliul Județean Prahova sau Primăria Ploiești nici măcar prin programele de susținere a activităților ONG-urilor. Autoritățile le-au transmis conducătorilor clubului că au datorii și nu sunt eligibili.

Într-adevăr, Petrolul este în concordat preventiv, însă și alte cluburi din Superliga sau Liga 2 sunt în aceeași situație, dar primesc bani de la bugetul local sau județean.

Este vorba despre UTA Arad, care este în concordat preventiv, iar Hermannstadt și Poli Iași sunt în insolvență. „De ce la alții se poate, numai la Ploiești nu?”, se întreabă atât conducătorii clubului, cât și suporterii petroliști.

Merită menționat și faptul că, în perioada campaniei electorale trecute, dar și la meciurile importante, atât primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), cât și președintele Consiliului Județean Prahova (PSD) s-au fotografiat cu însemnele Petrolului, pe stadionul Ilie Oană, pentru a puncta la capitolul imagine în rândul suporterilor.

În final, Observatorul Prahovean vă invită să răspundeți la întrebarea: „Ar trebui Primăria Ploiești și Consiliul Județean Prahova să finanțeze echipa de fotbal Petrolul?”, cu una dintre opțiunile sondajului de mai jos:

