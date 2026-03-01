Petrolul – FK Csíkszereda. Acces gratuit, de 1 martie, pentru microbiste

Partida Petrolul – FK Csíkszereda, programată duminică, 1 martie, pe stadionul Ilie Oană, aduce un cadou special pentru doamne și domnișoare: acces gratuit pe „Ilie Oană”.

Confruntarea cu FK Csíkszereda Miercurea Ciuc este una cu miză importantă în lupta pentru puncte înaintea play-out-ului. Clubul marchează 1 Martie printr-un gest dedicat suporterelor, invitându-le să fie parte din spectacolul din tribune.

Biletele cu valoare 0 se eliberează direct la porțile stadionului:

strada Mihai Bravu – pentru Tribuna 2 și Peluza „Latină”

strada Alexandru Vlahuță – pentru Peluza „Ilie Oană”

Pentru ceilalți suporteri, biletele sunt disponibile online și la Casa stadionului, la prețuri între 15 și 70 de lei.

Un meci decisiv, un stadion în galben-albastru și un 1 Martie sărbătorit prin fotbal.