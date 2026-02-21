CFR Cluj – Petrolul: Test de foc pentru „lupi”

Partida dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești, din etapa a 28-a a Superligii, se va disputa sâmbătă, de la ora 18:00. Confruntarea se anunță una extrem de dificilă pentru ploieșteni, în fața unei formații care se gândește la lupta pentru play-off.

CFR traversează un moment bun, cu opt victorii consecutive în campionat, serie care a propulsat echipa în zona superioară a clasamentului. De cealaltă parte, „lupii” vin după o perioadă extrem de bună, fără înfrângere în ultimele cinci meciuri oficiale.

Înaintea duelului de la Cluj, tehnicianul petroliștilor, Eugen Neagoe, a subliniat forța adversarului, dar și încrederea pe care o are în elevii săi.

„CFR Cluj este, probabil, cea mai în formă echipă a acestui început de an. Îi cunoaștem foarte bine, îi felicităm pentru rezultatele pe care le-au avut, dar eu cred că sâmbătă seară ne putem ridica la nivelul adversarului.

Așa cum am spus de fiecare dată, am mare încredere în jucătorii mei. Și, așa cum CFR are fotbaliști foarte valoroși, cred că și noi avem în lot jucători de mare calitate, cu experiență, care nu se sperie așa ușor, indiferent de numele rivalei”, a declarat Neagoe.

Neagoe: „Și pe CFR trebuie să o învingă cineva!”

Antrenorul ploieștenilor este convins că seria excelentă a clujenilor poate fi întreruptă.

„Să nu omitem nici faptul că și noi traversăm o perioadă bună și, până la urmă, și pe CFR trebuie să o învingă cineva! Sper să le vină rândul să piardă sâmbătă!

Avem în continuare nevoie de puncte și vrem să prelungim cât mai mult această perioadă bună a noastră. Suntem conștienți de importanța jocului, dar fiecare joc este la fel de dificil și de important, iar lupta se va duce până în ultima etapă”, a mai spus tehnicianul.

Lot complet în tabăra „lupilor”

„Lupii” au plecat spre Cluj vineri după-amiază, cu avionul, după ce au efectuat ultimul antrenament la Ploiești.

Potrivit FC Petrolul Ploiești, lotul este complet, fără indisponibilități cauzate de accidentări sau suspendări.

Partida va fi condusă de o brigadă alcătuită din Marcel Bîrsan (București) – Ionuț Traian Neacșu (București) și Nicușor Marin (Suseni, Argeș). Rezervă: Cătălin Buși (Râmnicu Vâlcea). Arbitru VAR: Iulian Călin (Ștefănești). Arbitru AVAR: Vasile Marinescu (București). Observatori: Szekely Zoltan (Baia Mare) și Ioan Bogdan (Arad).