Petrolul Ploiești joacă la Cluj ultimul meci din Cupa României. Meciul este transmis doar online

Aventura Cupa României Betano se încheie pentru Petrolul Ploiești cu o deplasare la Cluj-Napoca. Marți, 10 februarie, de la ora 14.00, „lupii” vor întâlni formația de Liga 3 CS Sănătatea Cluj, pe stadionul „Clujana”.

Meciul nu mai are miză din punct de vedere al calificării, ambele echipe fiind eliminate matematic din Grupa B. Petrolul a acumulat un singur punct în primele două etape, iar rezultatul partidei de la Cluj nu mai poate influența clasamentul grupei.

În acest context, staff-ul tehnic al „galben-albaștrilor” a decis să deplaseze un lot experimental, fără mai mulți titulari obișnuiți din campionat, care au rămas la Ploiești pentru pregătire.

Astfel, Petrolul va oferi șansa unor tineri promovați de la echipa secundă, printre care Ștefan Rădulescu, David Bădic, Mario Dudu, Alexandru Petre, Sebastian Guiu, Robert Leescu și David Ilie.

Partida va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube FRF TV.