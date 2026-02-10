Petrolul, victorie în Cupa României. A ratat calificarea în sferturi

Petrolul Ploiești a învins, astăzi, cu 3-1, formația de Liga 3, CS Sănătatea Cluj, în Cupa României Betano.

Meciul s-a disputat pe stadionul „Clujana” și nu a avut miză, ambele echipe fiind eliminate matematic din Grupa B.

Golurile ”lupilor” au fost marcate de Rafinha, în minutele 53′ și 93′, respectiv Hanca – 86′, din lovitură de la 11 m.

Petrolul a acumulat patru puncte în cele trei etape disputate în Cupa României.

Primul 11 al Petrolului: Krell – Rodrigues, Guilherme, Ignat, Prce, Mateiu, Boțogan, Hanca, Rafinha, Leescu, Paraschiv