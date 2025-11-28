Ploieștiul Mută Inteligent, la Primărie

Ploieștiul Mută Inteligent este un festival de șah care a reunit recent 68 de sportivi la Primăria Municipiului Ploiești.

Festivitatea de deschidere a fost oficiată de primarul Mihai Polițeanu și consilierul local Mihai Apostolache care au felicitat și încurajat astfel de activități în Municipiul Ploiești.

Concursul a fost deschis de primarul Municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu printr-o partidă demonstrativă cu noul robot de șah cu inteligență artificială și primele mutări la masa 1 în compania vice-campionului european la categoria Băieți 20 ani, Vladimir Cnejev.

Câștigător după cele 6 runde disputate a fost Cristian Șerban de la CS Universitar Ploiești cu 5,5 puncte ceea ce reprezintă 5 victorii și o remiză, urmat în clasament de Vladimir Cnejev Acs Oxigen București tot cu 5,5 puncte și Tudoroiu Răzvan CSM Galați cu 5 puncte.

La Fete locul 1 a fost obținut de Călugareanu Ioana Denisa CSS nr.2 București 4,5 puncte iar la veterani locul 1 Barbu Nicolai cu 4,5 puncte.

După o evoluție bună în această competiție, Vladimir Cnejev devine Maestrul Internațional la Ploiești!

„Sunt fericit pentru că aceste concursuri omologate de Federația Română de Șah și Federația Internațională de Șah își ating scopul și vin ca o rampă de lansare pentru jucătorii de înaltă performanță, iar obținerea titlului de Maestrul Internațional de către Vladimir proaspăt medaliat cu argint la Campionatele Europene de tineret, este un bun exemplu.

Faptul că Șerban Cristian a reușit să câștige turneul, este rezultatul implicării a Supermarket La Cocoș, Grupului Observatorul Prahovean și Prahova Business în sportul minții. Ploieștiul Mută Inteligent pe 6 decembrie la Primăria Municipiului Ploiești, într-o nouă competiție de foc unde s-au înscris mari maeștri internaționali! Să fie Șah!” a declarat Constantin Țurlea, organizatorul competiției.