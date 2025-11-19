Trei noi recorduri doborâte de campionul mondial Edi Nițu în SUA

Federația de patinaj a vrut să îi blocheze participarea la Cupa Mondială din SUA. „Se pare că să fii mic și bun deranjează”, spunea, pe 10 noiembrie, campionul mondial la patinaj viteză, Eduard (Edi) Nițu. La trei zile distanță, ploieșteanul, care a scris istorie pentru patinajul viteză din România, anunța că s-a făcut dreptate. Consiliul federal a decis participarea sa la competiția de la Salt Lake City. Sportivul a reușit din nou să facă mândră o țară: trei noi recorduri naţionale în proba de 500 metri.

Cu ușurință, Edi poate fi numit un pionier al patinajului viteză. La doar 20 de ani a doborât șapte recorduri naționale și a ajuns multiplu campion internațional, fiind primul sportiv român din istorie care a câștigat o medalie de aur la o Cupă Mondială U23 la patinaj viteză, desășurată în Italia, la Collalbo.

Aflat în Statele Unite, la Cupa Mondială de Seniori de la Salt Lake City, campionul a reuşit să stabilească trei noi recorduri naţionale în proba de 500 metri. „Muncește in tăcere și lasă rezultatele să vorbească pentru tine”, este mesajul pe care Eduard Nițu l-a transmis după performanțele din State.

Prima etapă a competiţiei mondiale a început cu manşa în care patinatorul, pregătit de Marius Băcilă, a ocupat locul al 28-lea, reuşind să stabilească un nou record naţional de seniori şi personal best şi season best, cu timpul 35:47 secunde.

În cea de-a doua manşă a probei de 500 metri, Eduard Niţu s-a clasat al 30-lea, dar şi-a îmbunătăţit timpul „fugind” în 35:35 secunde, cu care a corectat recordul naţional din prima zi.

Celor două recorduri li se adaugă cel reprezentat de totalul timpilor din cele două zile, contabilizat, şi el, de statistică.

În perioada 21-23 noiembrie, Marius Băcilă şi Edi Niţu se mută pentru a doua etapă a Cupei Mondiale de Seniori la Calgary, în Canada. Acolo sportivul stabilea, în luna martie a anului trecut, nu mai puţin de 4 recorduri naţionale: