Un băiat din Băicoi, campion național la Ashihara Karate

Aian Andreas Crican este elev în clasa a IX-a la liceu și locuiește în Băicoi, Prahova. La doar 15 ani, a reușit, la Campionatul Național de Ashihara Karate 2025, să obțină nu mai puțin de trei medalii: aur la kumite, argint la kata și bronz la kata sincron.

În perioada 7-8 Noiembrie 2025, la Ghimbav a avut loc Campionatul Național de Ashihara Karate 2025. Participanții s-au întrecut în probele Kata Individual, Kata Echipe, Kumite New Style și Kumite. Categoriile de vârstă la care s-au întrecut competitorii au fost: -10, -12, -14, -16, -18, +18, Seniori, feminin și masculin.

Aian Andreas Crican a reușit să obțină trei medalii la această competiție, demonstrând că munca adevărată aduce multe rezultate și satisfacții. Tânărul este membru în lotul național de karate al României.

Mai mult decât atât, în anul 2023, la doar 13 ani, tânărul a participat și la Campionatul Mondial din Japonia, unde s-a clasat pe locul 4.

Tânărul din Băicoi demonstrează că nu contează de unde vii sau care sunt condițiile de antrenament. Dacă ai determinare, voință și muncești, poți obține rezultate excepționale. Felicitări!

