alPHa Prahova caută un sponsor legendar

Clubul Sportiv alPHa Prahova, continuatorul fostului CS Județean Prahova, lansează oficial apelul către mediul de afaceri și către întreaga comunitate pentru găsirea sponsorului principal care să devină parte din povestea unei construcții unice în sportul românesc.

Comunicatul clubului

„Nu ne schimbăm echipamentele de anul trecut. Sunt uzate, arată obosite, dar tocmai aici stă forța poveștii noastre. Ele vorbesc despre un început și despre dorința noastră de a construi altfel. Căutăm un partener vizionar, care să creadă în același vis și să transforme povestea noastră într-un model național și, împreună cu noi, să schimbăm tot – chiar și echipamentul vechi”, a declarat Ionuț Urzeală, directorul clubului alPHa Prahova.

alPHa Prahova nu este doar o echipă sportivă.
Este un proiect de educație prin sport, care pune accent pe:
• formarea caracterelor,
• implicarea tinerelor jucătoare locale,
• readucerea comunității prahovene aproape de sport.

Noul sponsor principal nu va fi doar „un logo pe un tricou”.

Va fi brandul care alege să facă diferența și va rămâne în istorie ca primul care a crezut în acest proiect.

În 5, 10 sau 20 de ani, când se va vorbi despre începuturile alPHa Prahova, numele său va fi rostit ca al celui care a pus prima piatră la temelia unei noi culturi sportive în România.

Pentru detalii suplimentare și colaborări: Ionuț Urzeală – Director CS alPHa Prahova – [email protected]

