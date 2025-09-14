- Publicitate -

Scor de handbal la fotbal feminin! Liceenii Topolog- Prahova Ploiesti: 0-22!

Debut spectaculos în Campionatul National de Fotbal Feminin Junioare U17 pentru fetele de la Prahova Ploiești.

0-22 a fost scorul partidei dintre Liceenii Topolog si Prahova Ploiesti, meci disputat pe stadionul din orasul Topolog (jud Tulcea)

Prahovencele au deshis scorul încă din …secunda 19 prin Ruxandra Nedelescu. De altfel, Ruxi a reusit să înscrie în total sapte goluri, fiind urmată de Anca Cernat cu cinci goluri.

Celelalte reusite ale Prahovei Ploiesti au fost ale Teodorei Stoica (trei goluri), Ioana Panait (trei goluri), Bianca Moise (un gol), Andrada Ion (un gol) si Antonia Giura (un gol).  Jucătoarele de la Topolog au reusit să înscrie un singur gol, dar si acesta a fost în propria poartă.

Maldăre de gunoaie aruncate ilegal pe strada Fabricii din Câmpina

Cantități uriașe de deșeuri, provenite din construcții, au fost identificate pe Strada Fabricii din Câmpina. Asociația „Câmpina Curată” a sesizat oficial Primăria, Poliția Locală,...
Următoarea etapă junioarele Prahovei Ploiesti vor întâlni acasă puternica echipă a Rapidului, echipă care în sezonul trecut a disputat finala Campionatului National de Fotbal Junioare U17, finală pe care a pierdut-o în fața fetelor de la Olimpia Cluj.

Prahova Ploiesti se remarcă printr-un lot cu 95% jucătoare din județ, majoritatea fetelor venind la fotbal din mediul rural. Este un proiect de dezvoltare si promovare a fotbalului feminin  în Prahova, demarat în anul 2022. În sezonul 2023-2024, Prahova Ploiesti a devenit Campioana Natională la Fotbal Feminin Junioare U15, fiind prima (si singura) campioană la fotbal feminin din istoria judetului.

