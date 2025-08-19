Petrolul aduce un atacant care a marcat împotriva FCSB în Liga Campionilor

Petrolul Ploiești va anunța zilele acestea transferul unui atacant de la campioana Andorrei, Inter Club d’Escaldes, fosta adversară a FCSB din preliminariile Ligii Campionilor.

Este vorba de Rafinha, jucător care a marcat împotriva FCSB în partida tur din Ghencea. Conform informațiilor GSP, acesta va semna un contract pe doi ani, având un salariu de 7000 de euro.

Înainte de a deveni juctorul campioanei Andorra, Rafinha a jucat în Spania, la formații precum Teruel, Almudevar, La Almunia, Utebo, Ejea, Epila sau Barbastro.

Pe lista de transferuri a clubului figurează și mijlocașul camerunez Danel Dongmo (24 de ani). Acesta s-a format în Franța, la Troyes, iar în ultimele două sezoane a jucat la Vardar Skopje, în campionatul Macedoniei. Dongmo va juca pe postul lui Tidiane Keita, care s-a transferat de la Petrolul la CFR Cluj.

Antenorul Liviu Ciobotariu a cerut conducerii clubului întăriri, pe fondul rezultatelor neconvingătoare de până acum. Echipa se află pe locul al nouă, cu numai șase puncte.

Petrolul i-a ”ratat” pe foștii jucăptori ai FCSB Periaanu și Gheorghiță, care au fost deturnați în drum spre Ploiești de U Ucluj și CFR Cluj.