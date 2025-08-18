Petrolul îl transferă pe Danel Dongmo, jucător de Conference League

Petrolul Ploiești este foarte aproape de a-l aduce la Ploiești pe mijlocașul camerunez Danel Dongmo (24 de ani).
Acesta s-a format în Franța, la Troyes, iar în ultimele două sezoane a jucat la Vardar Skopje, în campionatul Macedoniei.
Potrivit prosport.ro, Dongmo a evoluat în această vară în preliminariile Conference League, de unde echipa lui a fost eliminată de Lausaunne.
Dongmo va juca pe postul lui Tidiane Keita, care s-a transferat de la Petrolul la CFR Cluj.
Antenorul Liviu Ciobotariu a cerut conducerii clubului întăriri, pe fondul rezultatelor neconvingătoare de până acum. Echipa se află pe locul al nouă, cu numai șase puncte.
Petrolul i-a ”ratat” pe foștii jucăptori ai FCSB Periaanu și Gheorghiță, care au fost deturnați în drum spre Ploiești de U Ucluj și CFR Cluj.