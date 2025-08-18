- Publicitate -

Petrolul îl transferă pe Danel Dongmo, jucător de Conference League

Marius Nica
Marius Nica

Data:

Petrolul Ploiești este foarte aproape de a-l aduce la Ploiești pe mijlocașul camerunez Danel Dongmo (24 de ani).

Acesta s-a format în Franța, la Troyes, iar în ultimele două sezoane a jucat la Vardar Skopje, în campionatul Macedoniei.

Potrivit prosport.ro, Dongmo a evoluat în această vară în preliminariile Conference League, de unde echipa lui a fost eliminată de Lausaunne.

Dongmo va juca pe postul lui Tidiane Keita, care s-a transferat de la Petrolul la CFR Cluj.

Crapă drumul la Telega. Localnic: „Ne aude cineva?”

Se crapă drumul în comuna prahoveană Telega. Disperați, oamenii nu mai au soluții. Spun că își rup mașinile în două din cauza halului în...
Antenorul Liviu Ciobotariu a cerut conducerii clubului întăriri, pe fondul rezultatelor neconvingătoare de până acum. Echipa se află pe locul al nouă, cu numai șase puncte.

Petrolul i-a ”ratat” pe foștii jucăptori ai FCSB Periaanu și Gheorghiță, care au fost deturnați în drum spre Ploiești de U Ucluj și CFR Cluj.

<

Doctor bun

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun"  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun" dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

1
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Imagini de la Vârful Omu, care îți taie respirația

0
Imagini care îți taie respirația au fost surprinse, weekend-ul...
Crapă drumul la Telega. Localnic: „Ne aude cineva?"

0
Se crapă drumul în comuna prahoveană Telega. Disperați, oamenii...
Localnicii din Bertea sunt terorizați de urși: „Dorm în pod"

0
Localnicii din comuna prahoveană Bertea sunt terorizați, de o...
Bulevardul Carol I din Câmpina, înțesat de chinezării, cazinouri și farmacii

0
O plimbare pe bulevardul Carol I din Câmpina (nume...
Elevii de la Liceul de Artă urcă pe scena Republik Fest 2025

0
O nouă ediție a festivalului Republik Fest va avea...
Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

2
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

2
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Petrolul – Hermannstadt s-a încheiat la egalitate: 1-1

Corina Matei
Sâmbătă, 16 august 2025, pe Arena Ilie Oană din...

Petrolul – FC Hermannstadt. „Vom câștiga cele trei puncte"

Roxana Tănase
Partida Petrolul - FC Hermannstadt este programată sâmbătă, de...

Cât costă biletele la meciul Petrolul – FC Hermannstad

Roxana Tănase
Petrolul Ploiești întâlnește, sâmbătă, 16 august, de la ora...

Echipa de gimnastica ritmică de la CSM Ploiești, vicecampioană națională

Corina Matei
În weekendul 8-10 august 2025, Sala Sporturilor Olimpia din...
Adrian Petre, fost atacant la FCSB, a semnat cu CS Păulești

David Mihalache
După ce a fost aproape de retragere în toamna...

Petrolul Ploiești, remiză cu U Cluj, scor 1-1

David Mihalache
Petrolul Ploiești a remizat sâmbătă seară în partida cu...

Gicu Grozav și-a prelungit contractul cu Petrolul Ploiești

Marius Nica
Gicu Grozav și clubul Petrolul Ploiești au ajuns la...

Universitatea Cluj – Petrolul. „Este o nouă provocare"

Roxana Tănase
Petrolul va susține, sâmbătă, de la ora 21.30, la...

