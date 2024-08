Doi sportivi ai secţiei de kempo de la CSM Ploieşti, la Campionatul Mondial de MMA – IMMAF pentru Juniori de la Abu Dhabi

Doi dintre sportivii secţiei de kempo a CSM Ploieşti, Iliuţă Nicuşor şi Robin Mihai, vor participa la Campionatul Mondial de MMA – IMMAF pentru Juniori. Competiția are loc în perioada 5-11 august 2024 în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi.

Campioni naţionali de Full Kempo în luna mai, la Bucureşti, cei doi sportivi, Iliuță Nicușor și Robin Mihai, sunt pregătiţi de Horia Rădulescu.

Cei doi sportivi fac parte din delegaţia care va reprezenta România la cea mai importantă competiţie a sezonului, Campionatul Mondial de MMA – IMMAF pentru Juniori.

„Iliuţă Nicuşor are 17 ani şi va lupta la categoria „Youth A – 70 kg”, iar Robin Mihai are 13 ani şi va lupta la categoria „Youth C – 44 kg”.

Pentru al treilea an consecutiv, competiţia ce adună la start peste 800 de sportivi din 45 de ţări se va ţine în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi”, a anunțat CSM Ploiești.