CSM Ploiești își face echipă de fotbal. Proiectul Ganea&Botez i-a supărat pe petroliști

Deși se află într-o situație financiară dezastruoasă, cu facturi de gaze neplătite și gimnaste care nu pot participa la competiții decât pe banii părinților, CSM Ploiești își face echipă de fotbal. Suporterii Petrolului critică proiectul pentru că, spun ei, este anormal ca o echipă concurentă ”lupilor galbeni” să fie înființată și finanțată din banii ploieștenilor.

Informația că CSM Ploiești își face echipă de fotbal a fost făcută publică, în această seară, de profesorul și comentatorul sportiv Dan Culicovschi, pe pagina sa de Facebook.

Acesta susține că proiectul echipei de fotbal a CSM Ploiești este inițiat de viceprimarul Cristian Ganea și consilierul local George Botez, ambii membri ai PSD. În plus, ”șef al secției de fotbal (cu drept de semnatura), responsabil de transferuri si delegat la meciurile echipelor de seniori, Under 19 si Under 17 va fi Teodorescu Adrian, iar antrenor al echipei de seniori fostul internațional Pompiliu Stoica” notează Culicovschi.

Anunțul i-a supărat deja pe mulți suporteri ai Petrolului, care consideră că din bugetul Primăriei Ploiești nu ar trebui susținută o echipă concurentă cu cea a ”lupilor galbeni”.

Iată câteva dintre comentariile negative generate de postarea respectivă:

Bogdan Petrisor Se pregateste noul Petrolul ??? 🤬 Dar echipa de acum de ce nu este ajutata ? Si joaca Chindia la noi acasa si platim chirie si la antrenament ? PS. Sa stea linistiti ca nu vine nimeni daca vor sa faca manevre cu marcile din vara ... vor fi maxim o clona gen Craiova.

George Budriga Eu nu țin cu Petrolul, dar chiar nu înțeleg ce rost are o astfel de echipă din moment ce toată lumea e petrolistă. Ce suporteri vor susține această echipă? A mai fost și A

Geo Albert Cu ce scop ? De unde bani ? Sa sustina mai bine actualul Petrolul, ca nu au facut nimic ptr echipa asta, incepand de la primar pana la ultimul consilier ! Auzi initiativa pe ei nebunii, sa o sustina pe banii lor sunt de acord !stra în oraș și nu a avut susținere. Suporterii o vor evita în cel mai drăguț caz. E o concurență fără rost. Parol.

Andrei Bogdan Chiar daca echipa mea de suflet nu apartine acestui oras/judet un lucru e clar...in Ploiesti exista o singura echipa... PETROLUL !!! Cu siguranta echipa nou formata va avea ca suporteri doar staff-ul clubului...

Mihai Stroe Ăștia toți de pregătesc înființarea echipei de fotbal a CSM-ului, din iunie vor fi istorie pentru administrația Ploieștiului! Unii dintre ei maxim consilieri locali!

P.S. Și acum plâng unii pentru că PETROLUL nu a putut fi "jucăria" lor!!!

Campanie electorală mascată?

Faptul că acest proiect apare cu câteva luni înainte de alegerile locale pentru ca PSD să puncteze electoral a fost remarcat de Mihail Dumitru: ”Aceasta inițiativa va lăsa loc la multe interpretări. De exemplu eu îmi pun urmatoarea întrebarea,de ce acum in preajma alegerilor locale?! De ce nu a fost anul trecut când PSD-ul era la guvernare?”

CSM Ploiești, o gaură neagră în bugetul Primăriei Ploiești

De ani de zile, indiferent de cine a condus Primăria Ploiești, CSM a fost o gaură neagră în bugetul local, tocând milioane de lei pe o structură umflată de personal și activități păguboase. Astfel s-a ajuns în situația ca Sala Sporturilor Olimpia să rămână fără căldură din cauza lipsei banilor pentru plata facturilor de gaze!

În schimb, puținii sportivi cu rezultate excepționale, cum sunt gimnastele clubului, sunt nevoiți să se antreneze în condiții deplorabile, iar părinții trebuie să plătească taxe de participare la concursuri, echipamente sportive sau să susțină costurile deplasărilor din străinătate.

Experiența penală ”Capră”

Susținerea unei echipe de fotbal de la bugetul local s-a dovedit a fi un experiment penal la Ploiești. Asocierea primăriei cu controversatul afacerist Daniel Capră a făcut obiectul mai multor dosare penale, ajungndu-se în prezent ca bunuri din incinta stadionului Ilie Oană să fie scoase la licitație pentru recuperarea prejudiciilor.