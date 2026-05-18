Ce vor ploieștenii să fie rezolvat prima dată în oraș. Rezultatele sondajului OPH

Starea străzilor și trotuarelor este considerată cea mai urgentă problemă care trebuie rezolvată în Ploiești, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Observatorul Prahovean.
La întrebarea „Care este cea mai urgentă problemă care trebuie rezolvată în Ploiești?”, cei mai mulți respondenți, respectiv 23,93%, au indicat starea străzilor și trotuarelor.
Pe locul al doilea se află ordinea publică în cartiere, cu 14,40%, urmată foarte aproape de lipsa parcărilor, indicată de 14,11% dintre participanții la sondaj.
Problemele din zona de sănătate, respectiv spitalele, au fost menționate de 11,79% dintre respondenți, în timp ce reducerea poluării a fost aleasă de 9,88%. Curățenia și rampele ilegale de gunoi au fost indicate de 9,46% dintre participanți.
La finalul clasamentului se află traficul și siguranța rutieră, cu 6,79%, transportul public, cu 4,05%, spațiile verzi și locurile de joacă, cu 3,45%, și educația, cu 2,14%.
Puteți participa la cel mai nou sondaj OPH răspunzând la întrebarea Sunteți de acord cu montarea radarelor fixe în Ploiești? cu una dintre opțiunile de mai jos: