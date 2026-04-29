„Salvați Copiii” arată că centrele de zi ajută 27.000 de copii, dar peste 1,2 milioane trăiesc risc de sărăcie

Peste 27.000 de copii din România beneficiază de serviciile centrelor de zi pentru prevenirea separării de familie. Potrivit unui raport al Organizației „Salvați Copiiii” acest sprijin acoperă doar o mică parte din nevoia reală. Aproximativ 1.255.000 de minori se confruntă cu riscul de sărăcie și excluziune socială, potrivit datelor oficiale, în timp ce, la nivel național, funcționează doar 724 de centre de zi, dintre care 360 sunt publice.

- Publicitate -

Cei de la „Salvați Copiii” spun că riscul separării copiilor de familie rămâne ridicat, având în vedere că, pe lângă factori precum neglijarea, abuzul sau exploatarea, cele mai frecvente cauze ale separării sunt de natură socială.

Sărăcia extremă, condițiile de locuire precare, familiile dezorganizate și situațiile în care părinții sunt minori contribuie semnificativ la vulnerabilitatea copiilor, amplificând riscul de instituționalizare sau de îndepărtare de mediul familial.

- Publicitate -

În absența unor servicii adecvate de prevenire a separării, o parte semnificativă a copiilor ajunge în sistemul de protecție specială, iar pentru un procent semnificativ al acestora principala cauză a separării este sărăcia.

Datele ANPDCA (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului) arată că 33.420 de copii se aflau în sistemul de protecție specială la finalul lunii decembrie 2025.

Aceste date arată necesitatea unor politici mai eficiente și a unor investiții susținute în sprijinirea familiilor vulnerabile, pentru a preveni separarea copiilor și a le asigura acestora un mediu stabil și sigur de dezvoltare.

- Publicitate -

O variantă de intervenție o reprezintă proiectul derulat de „Salvați Copiii” România în parteneriat cu DGASPC Sector 6 București, unde peste 120 de copii beneficiază de sprijin educațional, social și psihologic.

Inițiativa urmărește creșterea accesului la servicii pentru copiii din familii defavorizate și reducerea numărului de intrări ale minorilor în sistemul de protecție.