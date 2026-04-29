Răsturnare de situație în cazul soției geloase din Prahova. Femeia care a sechestrat o tânără, cercetată în libertate

Răsturnare de situație în cazul soției geloase din satul Mărginenii de Jos, care a sechestrat și agresat o tânără de 19 ani pe care o bănuia că este amanta soțului. Reținută pentru 24 de ore de polițiști, femeia, în vârstă de 30 de ani, va fi cercetată în libertate. Procurorul de caz nu a cerut instanței o altă măsură restrictivă.
În seara zilei de 26 aprilie, o tânără de 19 ani, care locuiește în comuna Scorțeni, a fost luată de pe stradă și urcată cu forța într-o mașină.
Cea care a comis această faptă este o femeie de 30 de ani, din satul Mărginenii de Jos, comuna Filipeștii de Târg.
Tânăra a fost dusă acasă la agresoare pentru a fi confruntată cu soțul acesteia.
Timp de aproape o oră, victima a fost agresată verbal și fizic, fiind salvată de socrii femeii geloase, care au dus-o acasă.
După ce tânăra a anunțat Poliția, agresoarea a fost identificată și reținută pentru 24 de ore. Procurorul de caz a considerat însă că faptele comise de femeie nu sunt atât de grave încât să solicite în instanță arestarea preventivă.
Astfel, femeia respectivă va fi cercetată în libertate pentru lipsire de libertate și loviri sau alte violențe.