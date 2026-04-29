Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi citită astăzi în Parlament

Moţiunea de cenzură depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE – Întâi România va fi prezentată miercuri, 29 aprilie, în plenul reunit al Parlamentului. Dezbaterea și votul sunt programate pe 5 mai.

Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au stabilit, marţi, 28 aprilie, calendarul dezbaterii şi votului asupra documentului îndreptat împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Textul moţiunii va fi citit în plenul comun miercuri, 29 aprilie, de la ora 12:30. Dezbaterea şi votul sunt programate pentru 5 mai, marţea viitoare, de la ora 11:00.

Votul va fi secret, cu bile. Moţiunea, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 253 de parlamentari.

