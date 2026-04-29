Subprefectul de Prahova, Mircea-Adi Tănase, și-a dat demisia

Subprefectul Mircea-Adi Tănase și-a dat demisia la Prahova. Decizia vine în contextul în care PSD a anunțat că toți reprezentanții social-democrați ai Guvernului vor recurge la acest gest înainte de votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Contactat telefonic de Observatorul Prahovean, subprefectul județului Mircea-Adi Tănase a confirmat faptul că și-a depus demisia la Instituția Prefectului Prahova. „Demisia a fost înaintată la Instituția Prefectului”, a susținut Mircea – Adi Tănase.

„Am înaintat demisia încă de aseară, dar astăzi (n.r. miercuri, 29 aprilie), la ora 08.40, a fost înregistrată. Demisia va intra în vigoare în momentul în care apare în Monitorul Oficial. În acest moment sunt la serviciu, vin la orele de program și ne vedem în continuare de lucru”, a precizat Mircea-Adi Tănase pentru Observatorul Prahovean.

Reamintim faptul că PSD a anunțat că toți reprezentanții social-democrați ai Guvernului vor recurge la acest gest înainte de votarea moțiunii PSD-AUR în Parlament, programată a intra în dezbatere pe 5 mai.

Despre demisia subprefectului Mircea-Adi Tănase se vorbește încă de săptămâna trecută. Surse politice au confirmat pentru Observatorul Prahovean că în locul acestuia va fi numit un reprezentat al USR, respectiv Lucian Moise, consilier local la Bușteni.