PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale

Miercuri, 29 aprilie 2026, Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat că toți reprezentanții săi, care ocupau funcții în Guvern, au demisionat.

Astfel, membrii PSD care dețineau funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat ca urmare a deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan.

„Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar”, transmit reprezentanții PSD.

PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional.

Reamintim faptul că, în Prahova, subprefectul Mircea-Adi Tănase și-a dat astăzi și el demisia din funcție.