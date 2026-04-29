Rompetrol vinde miercuri benzina premium cu 77 de bani mai ieftină decât cea standard. Cât costă litrul

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Surpriză în benzinăriile Rompetrol miercuri, 29 aprilie. Sortimentul de benzină premium costă cu 77 de bani mai puțin decât sortimentul standard. Astfel, stațiile Rompetrol din Ploiești și din țară vând astăzi benzină premium (EfixS 98) astăzi cu 8.21 lei/litru. 

Benzina standard vândută în stațiile Rompetrol costă astăzi 8,98 lei litrul.

Explicația este legată de faptul că sortimentele de combustibili premium se vând mai greu în această perioadă marcată de scumpirile din benzinării, cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, care a afectat aprovizionarea globală și a crescut masiv cotațiille la petrol și carburanți.

Carburanții premium sunt semnificativ mai scumpi decât cei standard, astfel încât clienții se orientează mai mult către cei standard, iar cei premium rămân nevânduți.

Cât costă benzina și motorina astăzi la Ploiești

Benzina standard – 8,89 lei/litru (Lukoil), 8,98 lei/litru (Rompetrol), 8,89 lei/litru (MOL), 8,82 lei/litru (OMV), 8,72 lei/litru (Petrom)

Benzină premium – 9,59 lei/litru (Lukoil), 8,21 lei/litru (Rompetrol), 9,52 lei/litru (MOL), 9,45 lei/litru (OMV), 9,2 lei/litru (Petrom)

Motorina standard – 9,59 lei/litru (Lukoil), 9,52 lei/litru (Rompetrol), 9,47 lei/litru (MOL), 9,47 lei/litru (OMV), 9,38 lei/litru (Petrom)

Motorina premium – 10,41 lei/litru (Lukoil), 10,09 lei/litru (Rompetrol), 10,27 lei/litru (MOL), 10,29 lei/litru OMV, 10,15 lei/litru (Petrom)

