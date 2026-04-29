Reacția Colegiului Medicilor după moartea unei femei în urma unui lifting facial la București

Colegiul Medicilor din România s-a autosesizat după moartea unei femei care ar fi decedat în urma unei intervenții estetice de tip lifting facial, realizată într-o clinică privată din București.

Potrivit digi24.ro, femeia ar fi suferit complicații grave după procedura estetică, iar cazul a atras atenția autorităților medicale și a organelor de anchetă.

Reprezentanții Colegiului Medicilor au anunțat că vor analiza circumstanțele în care a fost efectuată intervenția și dacă au fost respectate toate procedurile medicale și standardele profesionale.

Instituția a precizat că verificările vizează atât actul medical, cât și modul de organizare și funcționare al clinicii în care a avut loc intervenția. În paralel, cazul este investigat și de organele de cercetare penală, pentru a se stabili dacă a existat vreo culpă medicală.

Rezultatele verificărilor vor fi făcute publice după finalizarea anchetei, iar în funcție de concluzii pot fi dispuse sancțiuni disciplinare sau alte măsuri legale.

Reamintim că, și ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a cerut Inspecţiei Sanitare să facă o verificare la cabinetul medical respectiv.