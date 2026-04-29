Rafinăria Petrotel ar putea fi redeschisă curând. Nicușor Dan: „Probabil o chestiune de săptămâni”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri, 29 aprilie 2026, că rafinăria Petrotel din Ploiești ar putea deveni operațională în câteva săptămâni, după ce Statele Unite au acordat o nouă derogare de la sancțiunile internaționale.

Întrebat despre termenul de redeschidere, șeful statului a explicat că derogarea americană acoperă o perioadă de șase luni, până la sfârșitul lunii octombrie, și că aceasta este esențială mai ales în contextul pieței globale a motorinei.

„Deocamdată partea americană a dat o derogare până în șase luni din momentul ăsta, până la sfârșit de octombrie. Această derogare e utilă pentru că zona cea mai sensibilă, vorbesc pe piața globală, este motorina și rafinăria produce motorină. E mai ușor să cumperi petrol decât să cumperi motorină. Acum sunt chestiuni tehnice destul de dificile de surmontat, dar bineînțeles că se lucrează la ele pentru ca lucrurile să devină operaționale. Nu e ceva care este la noi, dacă mă întrebați așa ca idee, probabil o chestiune de săptămâni„, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat și că România se află într-o poziție mai avantajoasă față de alte state în eventualitatea unei crize a motorinei, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Noi pe de o parte extragem și pe de altă parte producem în România, noi suntem mai bine plasați decât alte țări. Deci este o criză care se prefigurează globală, care bineînțeles depinde de cum evoluează ostilitățile în zona Golfului, dar România este mai bine plasată prin faptul că are propria producție și propria extracție și propria producție”, a spus șeful statului.

Amintim că, pe 14 aprilie, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, anunța că Petrotel ar putea fi repornită în 45 de zile de la acordarea derogării americane, estimând că rafinăria va asigura 21% din producția națională de carburanți și va contribui la stabilizarea pieței.

Activitatea rafinăriei a fost suspendată în octombrie anul trecut, în urma unor lucrări programate de revizie tehnică, și nu a mai fost reluată din cauza sancțiunilor internaționale.