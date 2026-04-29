Un primar din Prahova susține posibila adversară a Petrolului de la baraj. Motivul pentru edilul oferă bilete gratuite pentru săteni

FC Voluntari, posibila adversară a Petrolului de la barajul de retrogradare/promovare, în cazul în care “lupii” nu reușesc să se salveze direct, are susținători în Prahova.

Primarul comunei Plopu, Adrian Bălănescu, este un fan înfocat al echipei ilfovene și încearcă să o susțină pe aceasta în lupta pentru a reveni în SuperLiga României.

El și-a anunțat prezența la meciul Voluntari – Chindia, programat azi, de la ora 19.00 și pune la bătaie 30 de bilete pentru sătenii săi. Motivul? Antrenorul ilfovenilor, Florin Pîrvu, este vărul său și locuitor al comunei Plopu.

Primarul liberal prahovean duce sătenii la meciul Voluntariului

Filiala PNL Plopu a salutat cu entuziasm ultima victorie a Voluntariului, 2-1 la Chindia, menționând pe pagina oficială de facebook următoarele:

“Victorie importantă pentru echipa antrenată de Florin Pîrvu, obținută la Târgoviște! Pentru noi, această reușită are o semnificație aparte: Florin este unul de-al nostru, născut, crescut și locuind în Plopu, un om care duce mai departe numele comunității noastre prin performanță.

Joi (n.r azi), de la ora 19:00, îl susținem la meciul de acasă cu FC Bihor. Întreaga comunitate din Plopu îi este alături!

Primarul Adrian Bălănescu, care îi este și văr, oferă 30 de bilete pentru acest meci, pentru ca cât mai mulți consăteni să fie în tribune. Plecarea se face la ora 17:00 de la Sala de Sport Florin Cristian Pîrvu, care îi poartă numele.

Hai să fim acolo și să arătăm ce înseamnă susținerea unei comunități unite!”

Accesul pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari se face pe baza tichetelor cu prețul unic de 15 lei, cee ace înseamnă că primarul va cheltui 450 de lei pe bilete, plus transportul.

Sala de sport din Plopu poartă numele Florin Pîrvu

FC Voluntari este una dintre echipele din România care duce lipsă acută de fani, fiind posibil ca galeria din Plopu să fie mai mare decât cea locală.

Primarul Adrian Bălănescu, care e foarte apropiat de fotbal, susținând inclusiv naționala la meciurile importante, este cel care, în urmă cu doi ani, a dat în folosință o sală de sport ultra modernă, construită în Plopu.

Aceasta a primit numele lui Florin Pîrvu, cel mai important reprezentant al comunității sportive din micuța, dar foarte îngrijita localitate prahoveană, aflată la 20 de kilometri de Ploiești. La inaugurarea sălii au fost prezenți foști fotbaliști de valoare din România, de la Adrian Ilie la Giani Kiriță, până la Vivi Răchită, Florin Cernat, Claudiu Niculescu sau Pompiliu Stoica.

Sala este vopsită în galben-albastru și este dotată cu o tribună de 102 locuri. Are o suprafață construită de peste 1045 mp, vestiare generoase și e disponibilă pentru competiții de handbal, gimnastică, baschet, volei, lupte sau box. Grație ei, copiii din Plopu, localitate cu 2300 locuitori, au posbilitatea de a face sport într-o locație livrată la cheie.

Un meci de baraj între FC Voluntari și Petrolul nu este în acest moment o utopie și probabil l-ar pune în dificultate pe primarul prahovean, susținător al ilfovenilor. FC Voluntari e pe locul 3 în Liga a II-a, iar Petrolul pe locul 13 în SuperLigă. Iar echipele de pe locurile 3- 4 din liga secundă vor evolua contra celor de pe locurile 13-14 din Superligă. Perechile vor fi stabilite după 17 mai, iar duelurile sunt progrmate tur/retur pe 23, respectiv 30 mai.