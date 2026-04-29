Bărbat arestat preventiv la Vălenii de Munte după ce a încălcat ordinul de protecție și a distrus brățara electronică

Un bărbat de 55 de ani din zona Vălenii de Munte a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat în mod repetat un ordin de protecție emis în favoarea fostei partenere și ar fi distrus dispozitivul de monitorizare electronică pe care îl purta.

Cazul a ieșit la iveală în urma unor alerte automate declanșate pe 10 și 25 aprilie 2026, când sistemul de monitorizare electronică a semnalat accesul neautorizat al bărbatului în zona interzisă stabilită prin ordinul de protecție. Pe 27 aprilie, femeia de 50 de ani protejată prin ordin a depus și o plângere formală la Poliția Vălenii de Munte, sesizând că ar fi primit mesaje cu caracter amenințător prin mijloace electronice.

Ancheta a stabilit că bărbatul ar fi contactat-o în mod repetat pe victimă și ar fi ignorat perimetrul de siguranță impus de instanță. De asemenea, au apărut indicii că acesta ar fi distrus intenționat brățara electronică de monitorizare, faptă care constituie infracțiune separată.

Adus la audieri cu ajutorul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, bărbatul a recunoscut că a încălcat ordinul de protecție, însă a negat că ar fi distrus cu intenție dispozitivul electronic. Cercetările penale au continuat pentru ambele infracțiuni: distrugerea unui dispozitiv de supraveghere și încălcarea ordinului de protecție, în formă continuată. În plus, procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte a dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Pe 28 aprilie 2026, procurorul a pus în mișcare acțiunea penală, iar judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Vălenii de Munte a admis propunerea de arest preventiv, dispunând încarcerarea inculpatului pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiști sub supravegherea procurorului de caz.