Legea picnicului: unde au voie românii să facă grătar de 1 Mai și ce amenzi riscă

Românii care vor să iasă la iarbă verde de 1 Mai trebuie să respecte regulile prevăzute de Legea picnicului, în vigoare și în 2026. Autoritățile atrag atenția că grătarele pot fi făcute doar în zone special amenajate, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi consistente.

- Publicitate -

Potrivit legislației, activitățile de picnic sunt permise exclusiv în spații amenajate de autoritățile locale, dotate cu facilități pentru colectarea deșeurilor și pentru prepararea hranei. În aceste zone, participanții trebuie să păstreze curățenia, să respecte liniștea publică și să utilizeze focul doar în locurile special destinate.

Printre obligațiile persoanelor care merg la picnic se numără colectarea și depozitarea deșeurilor în recipiente speciale, supravegherea permanentă a focului și respectarea regulilor privind protecția mediului, notează digi24.ro.

- Publicitate -

Amenzile pentru nerespectarea prevederilor legii variază între 100 și 5.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. Sancțiunile pot fi aplicate, de exemplu, pentru aprinderea focului în locuri nepermise, abandonarea deșeurilor sau distrugerea vegetației.

Autoritățile recomandă cetățenilor să se informeze din timp cu privire la locurile în care sunt permise activitățile de picnic.