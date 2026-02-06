„Salvați Copiii” cere interzicerea totală a rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani

Organizația Salvați Copiii cere luarea de măsuri legislative și administrative urgente și coerente în ceea ce privește accesul copiilor la rețelele sociale. Potrivit organizației, este nevoie de limitare, chiar restricționare totală a accesului copiilor sub 15 ani la platformele de socializare. „Salvați Copiii” mai cere autorităților aplicarea de sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare.

Studiul realizat de „Salvați Copiii” în decembrie 2025 arată că rețelele sociale sunt utilizate aproape universal de minori, inclusiv de copiii cu vârste de 12–14 ani, iar peste o treime dintre aceștia mențin profiluri publice, accesibile oricărui utilizator.

Conform studiului Organizației Mondiale a Sănătății din 2024, peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic la întreruperea accesului la dispozitivele mobile, un indicator al instalării dependenței.

„Există legături consistente între utilizarea problematică a rețelelor sociale și indicatori negativi de sănătate mintală: simptome depresive, anxietate, tulburări de somn, dificultăți de concentrare și, în cazurile severe, comportamente de autovătămare.

Studiile longitudinale recente demonstrează că utilizarea adictivă este asociată cu un risc de peste două ori mai mare de ideație și comportament suicidar”, transmit reprezentanții organizației.

În acest context, cei de la „Salvați Copiii” consideră că este necesară interdicția totală și fără excepții a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani și acces condiționat pentru copiii cu vârste între 13 și 15 ani, doar cu acordul explicit al părinților.

Totodată, mai precizează reprezentanții organizației, se impune aplicarea de sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare, introducerea obligatorie în curriculum a educației digitale și a siguranței online, crearea de alternative offline atractive și accesibile pentru toți copiii, precum și asumarea de către Guvern a rolului de supraveghetor al pieței online și colaborarea cu industria tehnologică.