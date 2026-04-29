Câți pensionari prahoveni primesc bani în plus în mai 2026. Anunțul Casei Județene de Pensii Prahova

Aproximativ 92.000 de pensionari din Prahova, cu venituri mai mici sau egale cu 3.000 de lei, vor primi, în luna mai 2026, ajutoare financiare. Cei mai mulți beneficiari, respectiv aproximativ 70%, sunt din zona Ploiești.

Astfel, potrivit Casei Județene de Pensii Prahova, „un număr de 91.927 de pensionari prahoveni vor primi în luna mai 2026, odată cu pensia, câte un ajutor financiar – 64.364 în zona Ploiești, 27.563 în zona Câmpina”.

„Cu 300 lei în plus față de pensie vor primi 39.269 pensionari (27.190 – Ploiești și 12.079 – Câmpina), cu 400 de lei în plus – 20.125 pensionari (14.001 – Ploiești, 6.124 – Câmpina) și cu 500 de lei în plus – 32.533 pensionari (23.173 – Ploiești, 9.360 – Câmpina)”, a precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Cine beneficiază de ajutoare financiare în Prahova în 2026

Pentru pensionarii prahoveni, ajutorul financiar se plătește, din oficiu, în luna mai 2026, respectiv decembrie 2026. Astfel, în anul 2026 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii și pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat plătite de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, astfel:

în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;

în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei inclusiv;

în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei inclusiv.

Cât primesc pensionarii: ajutorul financiar în două tranșe

Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în lunile mai 2026, respectiv decembrie 2026, astfel:

în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;

în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei inclusiv;

în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei inclusiv.

Ce înseamnă „venituri lunare”

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Prahova au explicat ce reprezintă „veniturile lunare” care sunt luate în calcul la acordarea ajutorului financiar.

venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, cuvenite în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026;

venituri din pensii acordate în sistemul pensiilor militare de stat, cuvenite în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026;

venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, cu modificările și completările ulterioare, cuvenite în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026.

„Ajutorul financiar se acordă în situația în care veniturile cumulate și realizate de aceeași persoană sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 lei și, respectiv, 3.000 lei. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte. Trebuie știut că ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral chiar dacă veniturile plătite în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026 sunt aferente unei fracțiuni de lună”, a precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Alte precizări importante pentru pensionarii din Prahova

De asemenea, în cazul pensionarilor care în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026 încasează diferențe de drepturi bănești, cuvenite și neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii aprilie 2026, respectiv noiembrie 2026, la determinarea plafonului nu se iau în considerare aceste drepturi.

„Ajutorul financiar nu se ia în calcul la stabilirea plafonului prevăzut prin HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, nu se ia în calcul nici la stabilirea contribuției bănești individuale a asiguraților care beneficiază de bilete de tratament balnear, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice și nu este supus executării silite prin poprire”, a mai precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Cine nu beneficiază de ajutorul financiar

De menționat că, potrivit OUG 23/2026, ajutorul financiar se acordă pensionarilor aflați în evidența Casei Județene de Pensii Prahova care au domiciliul în România. Persoanele care au locul de ședere/reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de acest ajutor financiar.