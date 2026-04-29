Europarlamentarul AUR/ECR, Adrian Axinia, cere finanțări europene pentru două coridoare importante de cale ferată

Eurodeputatul AUR/ECR, Adrian Axinia, cere bani europeni pentru extinderea a două coridoare importante de cale ferată care leagă România de vestul și de sudul Europei. Europarlamentarul român, care activează în Comisia pentru Transport și Turism, a depus mai multe amendamente la raportul legislativ privind Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru perioada 2028-2034 prin care solicită extinderea până la Caransebeș a căii ferate care leagă Craiova de Sofia și modernizarea tronsonului Giurgiu-Videle din axa București – Giurgiu – Ruse – Varna. Cele două porțiuni sunt cuprinse în coridorul Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee.

„Este deja anecdotică starea căilor ferate române și avem posibilitatea ca în viitorul buget european multianual să obținem finanțări pentru modernizarea infrastructurii de transport feroviar. Trebuie să ne mișcăm strategic. Prin extinderea spre Caransebeș a liniei Craiova-Sofia ne putem conecta la axa Caransebeș–Timișoara–Arad și facem joncțiunea la Coridorul Rin–Dunăre, una dintre cele mai importante axe multimodale est–vest din Europa. Este o aliniere care consolidează coeziunea rețelei, evită fragmentarea și asigură flux neîntrerupt între Europa Centrală și Europa de Sud-Est. Acest coridor feroviar este deja în fază avansată și are toate șansele să se finalizeze în următoarea perioadă de programare cu o absorbție eficientă a fondurilor europene.”

Despre cea de a doua propunere, eurodeputatul român subliniază că este vorba despre un tronson de cale ferată nemodernizat care duce la un blocaj semnificativ pe axa Europa Centrală-Istanbul:

„Modernizarea secțiunii Videle-Giurgiu ar scurta distanța feroviară între Europa Centrală și Europa de Sud cu aproximativ 50 km pe rute internaționale importante, precum Berlin–Istanbul și Sofia–Atena. Ce înseamnă acest lucru? Timpi de călătorie reduși, costuri operaționale mai mici și creșterea competitivității transportului feroviar de marfă și de pasageri.

În plus, tronsonul oferă o conexiune esențială către viitorul pod mixt rutier-feroviar Giurgiu–Ruse 2, un proiect emblematic ce se preconizează că va beneficia de finanțări în cadrul acestui mecanism. Fără modernizarea căii ferate Videle–Giurgiu, nu putem exploata la maximum beneficiile acestei investiții transfrontaliere majore, mai ales în ceea ce privește transportul feroviar de marfă. Linia susține deja fluxuri importante către Ruse, unul dintre principalele puncte de trecere feroviară între România și Bulgaria”, a conchis europarlamentarul AUR, Adrian Axinia.

Acest articol este realizat cu sprijinul grupului ECR din Parlamentul European.