Proba în poligon ar putea reveni la examenul pentru permisul de conducere [Proiect]

Un proiect legislativ depus în Parlament prevede modificarea Codului Rutier și reintroducerea probei practice în poligon pentru obținerea permisului de conducere categoria B, etapă eliminată în urmă cu aproximativ trei decenii. Inițiatorii susțin că măsura este necesară pentru creșterea siguranței rutiere, în contextul numărului ridicat de accidente produse de șoferii debutanți. Vă puteți exprima opinia pe această temă în cadrul sondajului de la finalul textului.

Potrivit expunerii de motive, România continuă să se afle pe primele locuri în Uniunea Europeană la numărul de decese în accidente rutiere raportate la populație, iar o parte semnificativă dintre aceste accidente implică șoferi cu o experiență mai mică de doi ani.

Proba în poligon ar deveni obligatorie înainte de examenul în trafic

În prezent, examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria B constă exclusiv în proba practică desfășurată pe drumurile publice. Proiectul de lege propune introducerea unei etape suplimentare, obligatorii, în poligon, unde candidații vor trebui să demonstreze că stăpânesc manevrele de bază ale conducerii unui vehicul.

Noua structură a examenului ar urma să includă două etape distincte: prima etapă – proba tehnică în poligon, care va cuprinde manevre precum plecarea din rampă, întoarcerea în spațiu limitat, mersul cu spatele și parcarea, iar a doua etapă – proba practică în trafic real.

Inițiatorii susțin că lipsa unei probe într-un mediu controlat permite intrarea în trafic a unor șoferi care nu au demonstrat suficient control tehnic asupra vehiculului.

Termene pentru aplicarea noilor reguli

Proiectul legislativ prevede și stabilirea unor termene clare pentru implementarea modificărilor: 90 de zile pentru actualizarea normelor metodologice; 6 luni până la intrarea efectivă în vigoare a noii reglementări, perioadă necesară pentru adaptarea infrastructurii de examinare.

Autorii inițiativei spun că infrastructura existentă a școlilor de șoferi și a serviciilor de examinare poate fi utilizată și extinsă progresiv, fără un impact bugetar semnificativ asupra statului.

Scopul principal: reducerea accidentelor rutiere

Inițiatorii proiectului afirmă că reintroducerea probei în poligon are un rol preventiv și urmărește creșterea nivelului de pregătire al viitorilor șoferi.

Printre obiectivele principale ale modificării Codului Rutier se numără: creșterea siguranței rutiere printr-o selecție mai riguroasă a candidaților; reducerea accidentelor produse de șoferii debutanți; standardizarea evaluării aptitudinilor tehnice; alinierea la practicile din alte state europene, unde proba în poligon este încă obligatorie.

În document se arată că în multe țări din Uniunea Europeană, precum Germania, Italia, Polonia sau Ungaria, testarea manevrelor în poligon reprezintă o etapă esențială în procesul de obținere a permisului de conducere.

Inițiatorii consideră că reintroducerea acestei probe nu este o măsură birocratică, ci una de prevenție, menită să reducă riscurile din trafic și să crească responsabilitatea viitorilor conducători auto. Proiectul de lege poate fi consultat AICI

