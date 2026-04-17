Cod galben de inundații în zona montană din Prahova. Avertizare INHGA

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, 17 aprilie, o atenționare de cod galben de inundații, avertizare valabilă și în zona de munte din Prahova. La nivelul județului este în vigoare și o avertizare de ploi torențiale, grindină și vânt puternic.

- Publicitate -

Potrivit INHGA, avertizarea hidrologică de cod galben este valabilă vineri, 17 aprilie, în intervalul orar 15:00 – 24:00.

În acest interval, hidrologii anunță scurgeri importante pe versanți, torenți, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Atenționarea INHGA este valabilă în zona de munte, pe afluenți ai râului Prahova.

- Publicitate -

Reamintim că, vineri, 17 aprilie, au intrat în vigoare atât o informare meteo, cât și o atenționare meteorologică de cod galben de ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului.

