Aproape jumătate dintre părinții care muncesc în străinătate nu vor petrece Paștele alături de copii

O anchetă recentă, realizată de Salvați Copiii, scoate la lumină o situație pe cât de alarmantă, pe atât de tristă. Multe familii nu vor sta împreună la masa de Paște. Din dorința și din nevoia de a câștiga mai mult, aceștia au plecat la muncă peste hotare. Iar aproape jumătate dintre ei nu pot petrece sărbătorile pascale în țară, unde au rămas copiii lor. Cei mai mulți copii au fost lăsați în grija bunicilor sau a altor rude. Iar ponderea mamelor plecate la muncă în străinătate, pentru că în România nu au găsit un job, este dublă față de cea a taților aflați în aceeași situație.

Cei mai mulți părinți au recunoscut că nu vor putea să fie alături de familie în această perioadă, din cauza banilor. Preferă să strângă ceea ce au câștigat, decât să cheltuiască pe drum.

Potrivit anchetei, părinții sunt plecați din țară în medie de șase ani, atât mamele cât și tații. Iar mai mult de jumătate dintre ei lipsesc o treime din copilăria micuților, în special în perioada vârstei educației primare mici și a preadolescenței.

Chiar dacă majoritatea copiilor comunică zilnic cu părinții lor, 17% dintre cei chestionați au recunoscut că vorbesc cu părinții plecați la muncă în străinătate, o dată la două-trei zile.

Studiul mai arată că 24% dintre părinți consideră că relația cu copilul lor s-a răcit foarte mult de la plecarea în străinătate, iar timpul petrecut împreună este perceput drept principala lipsă resimțită de copii (59% dintre părinți).

În aproape jumătate dintre cazuri, părinții observă că copiii lor sunt retrași (49%), temători (46%) sau indiferenți (43%), iar 21% dintre copii manifestă agresivitate. În 19% din situații, copiii prezintă simultan toate aceste comportamente negative. În ciuda acestor semne de distanțare emoțională, doar 9% dintre părinți spun că copilul a beneficiat de suportul unui psiholog de la plecarea lor în străinătate.

Potrivit rapoartelor DGASPC Prahova, gtransmise la solicitarea redacției noastre, în trimestrul II al anului 2025, în județul Prahova erau înregistrați 1.862 de copii ai căror părinți se aflau la muncă în afara țării.