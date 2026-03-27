„Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii”: apel pentru trei copii din Nicovani care trăiesc într-un container

„Coșul lunar cu alimente pentru 10 familii” este un proiect inițiat din grijă pentru semeni de Asociatia Veritas pentru Oameni, din comuna prahoveană Blejoi. Prin această inițiativă, familii greu încercate primesc sprijin constant pentru a depăși mai ușor dificultățile de zi cu zi.

Coordonatorul proiectului, Savu Isvoras, face acum un apel către comunitate pentru a-i ajuta pe Luca, Andreea și David, trei frați din satul Nicovani, care trăiesc în condiții extrem de dificile, într-un container improvizat drept locuință.

La marginea satului, cei trei copii cresc într-un mediu în care lipsurile materiale fac parte din viața de zi cu zi. Tatăl muncește cu ziua, atunci când găsește de lucru, iar mama este casnică.

Veniturile sunt atât de reduse încât, de multe ori, familia nu își permite nici măcar strictul necesar. Un pachețel cu mâncare pentru școală, ori produse de bază devin, adesea, un lux.

În aceste condiții, ajutorul oferit de asociație este extrem de important. În fiecare lună, familia primește un coș cu alimente și produse de igienă, sprijin care reprezintă cu adevărat o rază de speranță pentru acești oameni.

Cazul lor nu este singular. În total, 52 de persoane beneficiază de sprijinul constant al asociației, datorită donațiilor venite din partea comunității.

Reprezentanții organizației atrag atenția că nevoile sunt tot mai mari, iar fiecare contribuție poate face diferența. Cei care doresc să se implice pot face donații în contul Asociației Veritas pentru Oameni – RO85BTRLRONCRT0CT0718501 – sau online, pe site-ul oficial al organizației.