„Fii diferit, fii informat” – eveniment pentru comunitate în Parcul „Nichita Stănescu” din Ploiești

Locuitorii municipiului sunt invitați luni, 30 martie 2026, între orele 14:30 și 17:30, pe zona pietonală din Parcul „Nichita Stănescu”, la un eveniment dedicat informării, educației și mișcării în aer liber. Campania „Fii diferit, fii informat” aduce în prim-plan activități interactive pentru toate vârstele.

- Publicitate -

Organizat de publicația online Info Ploiești City, evenimentul își propune să apropie comunitatea de teme importante precum prevenția, siguranța și adoptarea unui stil de viață sănătos.

Ateliere, sport și prevenție – totul într-un singur loc

Participanții vor avea ocazia să ia parte la ateliere de creație, demonstrații sportive, dar și la sesiuni informative și de prevenție susținute de specialiști. Evenimentul este gândit ca un spațiu deschis, în care ploieștenii pot învăța lucruri utile într-un mod interactiv și accesibil.

- Publicitate -

De la activități pentru copii și tineri până la informații esențiale pentru adulți, organizatorii își propun să transforme zona pietonală a parcului într-un punct de întâlnire al comunității.

Comunitatea, adusă împreună

Campania „Fii diferit, fii informat” este realizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, SGU Ploiești, BCCO Ploiești, ANITP Prahova, Penitenciarului Ploiești, Poliției Locale Ploiești, IJJ, IJP și ISU Prahova.

De asemenea, la eveniment participă mai multe asociații și cluburi locale, printre care Asociația „Întoarce-te la sport”, Asociația Sindrom Down Ploiești, Asociația Antreprenorilor de Fapte Bune, ASCHF-R – Filiala Prahova, ACS Dinamo Victoria Ploiești, Sasori Fitness-Karate Ploiești și Florin Ghiță Academy.

- Publicitate -

„Fii diferit, fii informat” este o invitație la responsabilitate și conștientizare

Prin această inițiativă, organizatorii își doresc să transmită un mesaj simplu, dar esențial: informarea și implicarea pot face diferența în viața fiecăruia.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar participarea este gratuită. Ploieștenii sunt așteptați să descopere activități utile, să interacționeze cu specialiștii și să petreacă câteva ore într-un cadru prietenos, în inima orașului.