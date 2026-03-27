„Tocuri pe Biciclete”, la Ploiești, de Florii. Programul și traseul evenimentului

Autor: Roxana Tănase
Primăvara prinde culoare în Ploiești. Unul dintre cele mai îndrăgite evenimente urbane, „Tocuri pe Biciclete” va avea loc duminică, 5 aprilie 2026, de Florii, începând cu ora 16:00.

Aproximativ 300 de participanți sunt așteptați să transforme orașul într-o adevărată paradă a stilului pe două roți, în cadrul celei de-a VII-a ediții a evenimentului „Tocuri pe Biciclete”.

Duminică, 5 aprilie, bicicletele și trotinetele vor deveni accesorii de fashion, iar ținutele elegante vor completa atmosfera festivă.

„Comisia Municipală pentru Transport şi Siguranţa Circulaţiei a aprobat solicitarea Asociației Mozaic Comunitar, privind închiderea  străzii Sublocotenent  Erou  Călin  Cătălin  (colț  cu B-dul Republicii până la colț cu str. Emile Zola – zona dintre Palatul Culturii și Palatul Administrativ – intrarea B) și eliberarea parcării, în ziua de duminică – 05 aprilie 2026, între orele 14:00 – 18:00, în vederea desfășurării evenimentului „Tocuri pe bicicletă”, a anunțat Primăria Ploiești.

Traseul pornește din parcarea Palatul Culturii din Ploiești, ajunge până în zona sensului giratoriu Caraiman și revine la punctul de start, într-o plimbare relaxată de 30–45 de minute.

La final, participanții sunt invitați să ia parte la concursuri pline de stil și creativitate, precum „Cea mai elegantă biciclistă”, „Cel mai elegant biciclist”, „Cea mai frumoasă bicicletă” și „Cea mai frumoasă trotinetă”.

Observatorul Prahovean este partener media al evenimentului.

Observatorul Prahovean -
