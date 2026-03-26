Un bărbat, căzut într-un mall din Ploiești, a fost salvat de un jandarm aflat în timpul liber

Joi, 26 martie 2026, într-un mall din Ploiești, un subofițer al Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești, aflat în timpul său liber, a observat un bărbat căzut chiar la intrarea într-un magazin din incinta mall-ului.

- Publicitate -

Fără ezitare, jandarmul s-a apropiat și a început să discute cu acesta, constatând că este conștient, dar într-o stare vizibilă de rău.

Bărbatul, în vârstă de 75 de ani, din Blejoi, i-a spus că are mai multe probleme medicale și că, în timp ce se afla în mall, a simțit brusc o stare de amețeală și că nu și mai poate controla picioarele, prăbușindu-se.

- Publicitate -

Jandarmul, Ionuț Popa pe numele lui, a apelat imediat numărul de urgență 112, iar în scurt timp un echipaj medical a ajuns la fața locului. Victima a fost preluată și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

„Îl felicităm pe colegul nostru, un tânăr de 25 de ani, care activează în cadul Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești de trei ani și jumătate, fiind absolvent al Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi de la Drăgășani.

Pe lângă misiunile pe care le tratează cu maximă seriozitate, Ionuț este implicat și în acțiunile umanitare derulate la nivelul unității, confirmând încă o dată că a fi jandarm înseamnă, înainte de toate, a fi acolo pentru oameni”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Ploiești.