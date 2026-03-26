Elevă de la Școala Spectrum Ploiești, premiată la Festivalul Național de Muzică „Voice Up”

O elevă a Școlii Spectrum Ploiești a obținut Premiul III la Festivalul Național de Muzică Ușoară „Voice Up”, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate copiilor și tinerilor pasionați de muzică din România.

Sema Guner, elevă în clasa a V-a B, s-a remarcat prin talentul și prestația sa artistică, reușind să urce pe podium în cadrul competiției, sub îndrumarea profesoarei de canto Agatha Toma.

Festivalul Național de Muzică Ușoară „Voice Up” este considerat cel mai mare festival de muzică pentru copii și tineret din țară, reunind participanți din numeroase județe și oferind o scenă importantă pentru afirmarea tinerelor talente.

Reprezentanții Școlii Spectrum Ploiești au transmis felicitări elevei pentru rezultatul obținut și au subliniat importanța susținerii pasiunilor și talentelor încă de la vârste fragede.

„Suntem mândri de talentul și dedicația elevilor noștri și le dorim mult succes în continuare”, au transmis reprezentanții unității de învățământ.