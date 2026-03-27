Facturile la bloc, în Ploiești, mai mici decât luna trecută. Care e explicația

Ploieștenii care locuiesc la bloc, racordați la sistemul centralizat de încălzire, au avut surpriza ca, facturile afișate în luna martie, pentru luna februarie 2026, să fie mai mici decât în urmă cu o lună.

„Nu este o diferență mare, dar contează. Am de plată mai puțin decât luna trecută”, spune un locatar al unui bloc din zona de nord a Ploieștiului. Acesta spune că are de plată cu 63 de lei mai puțin decât a plătit în luna februarie 2026, întreținerea unui apartament cu două camere.

Și în zona de Sud situația este similară. Pentru un apartament cu două camere, dacă luna trecută s-a plătit 720 de lei, pentru luna aceasta suma afișată este de 656 de lei. „Am avut căldură în casă, la fel ca luna trecută”, comentează un locatar.

Pentru un apartament de trei camere, în aceeași zonă, costul întreținerii în luna martie, pentru luna februarie, este de 1.207 lei. Asta în condițiile în care, în luna februarie, suma corespunzătoare lunii ianuarie a fost de 1.298 de lei. Și aici este o diferență de aproximativ 90 de lei.

În altă zonă, pentru un apartament cu două camere, suma afișată luna aceasta la întreținere a fost de 572 de lei. Luna trecută, pentru același apartament, suma de plată a fost 638 de lei, deci o diferență de, aproximativ, 65 de lei.

În medie, facturile la întreținere au scăzut față de luna precedentă, cu 8-10%. Explicația o oferă un administrator de bloc, care gestionează aceste facturi. „Era logic să se întâmple așa. În primul rând, luna februarie, ca număr de zile, este mai scurtă decât luna martie, cu trei zile, deci cam 10%. Mai mult decât atât, temperatura exterioară a fost puțin mai ridicată în februarie față de ianuarie, ceea ce, automat, a dus la un consum mai mic de energie termică”, explică acesta.

Astfel, pe acest principiu, al creșterii temperaturii exterioare, în perioada următoare ploieștenii ar trebui să vadă facturi mai mici la întreținere pe măsură ce vremea se va încălzi.