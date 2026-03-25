Elev al Școlii Spectrum Ploiești, calificat la două olimpiade naționale: informatică și matematică

Matei-Cristian Toader, elev al Școlii Spectrum Ploiești, reprezintă unitatea de învățământ la două dintre cele mai importante competiții școlare naționale, după ce s-a calificat atât la Olimpiada Națională de Informatică, cât și la Olimpiada Națională de Matematică.

În aceste zile, elevul participă la Olimpiada Națională de Informatică, iar săptămâna viitoare va lua parte și la etapa națională a Olimpiadei de Matematică, reușind astfel o dublă calificare care reflectă rezultatele foarte bune obținute la cele două discipline.

Reprezentanții Școlii Spectrum Ploiești spun că această performanță este rezultatul muncii, al pasiunii și al nivelului ridicat de pregătire al elevului.

Pregătirea lui Matei-Cristian Toader se desfășoară sub îndrumarea doamnei profesoare Viorica Preda, la matematică, și a domnului profesor Ali Cabas, la informatică, cadre didactice cărora școala le mulțumește pentru implicare, dedicare și sprijin.

Prin această dublă calificare, elevul Școlii Spectrum Ploiești confirmă valoarea performanței obținute prin seriozitate, perseverență și pregătire constantă.

Reprezentanții unității de învățământ i-au transmis mult succes în cele două competiții naționale și au arătat că întreaga comunitate școlară îi este alături în această provocare.