Cum va fi vremea la Ploiești. Ploi și ninsori în Prahova

Vremea intră într-un proces de răcire în județul Prahova, iar începutul săptămânii aduce precipitații consistente. Dacă la Ploiești sunt prognozate ploi aproape zilnic, la munte condițiile meteo se vor înrăutăți, cu vânt puternic și ninsori.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, vremea se răcește treptat, iar un val de ploi își va face simțită prezența pe parcursul întregii săptămâni.

Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor apărea frecvent, mai ales în a doua parte a zilei.

Temperaturile rămân însă relativ moderate pentru această perioadă: maximele vor atinge 10–11 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 5 și 6 grade Celsius.

Ninsori și vânt puternic la altitudine

La munte, condițiile vor fi mult mai aspre. La Cota 2000 din Sinaia, vântul va avea intensificări cu viteze, în general, de 40–45 km/h, iar în zonele înalte rafalele pot ajunge la 60–70 km/h. Aceste condiții pot reduce vizibilitatea și pot îngreuna deplasările pe traseele turistice.

Pe măsură ce temperaturile continuă să scadă, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, în special la altitudini ridicate.

Meteorologii avertizează că stratul de zăpadă ar putea crește în anumite zone, iar turiștii sunt sfătuiți să fie precauți și să se informeze înainte de a pleca la drum.

Săptămâna viitoare aduce o vreme instabilă în Prahova: ploi persistente în Ploiești și condiții de iarnă la munte, unde vântul puternic și ninsorile vor domina peisajul.