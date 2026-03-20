Pif și Dante, tinerii care curăță Ploieștiul de gunoaie. Povestea care a devenit virală pe TikTok

Imagini care spun mai mult decât orice discurs: saci plini cu deșeuri, alei transformate complet și priviri surprinse ale trecătorilor. În centrul acestui fenomen se află doi ploieșteni care reușesc ceea ce pare, pentru mulți, imposibil: să transforme nepăsarea în acțiune. Pif și Dante, adică Andrei Cătălin Eftimie și Daniel Coarnă, de meserie frizeri, au decis, de o săptămână și jumătate, să curețe Ploieștiul de gunoaie. Fără buget, fără vreun sprijin din partea autorităților, fără o campanie oficială, cei doi au început să curețe orașul cu propriile mâini. Au pornit camera, au pus mâna pe mănuși și saci de gunoi și au decis să arate lumii realitatea ignorată: spații întregi din Ploiești, sufocate de deșeuri și… indiferență.

- Publicitate -

Într-o perioadă în care rețelele sociale sunt adesea criticate pentru superficialitate, Pif și Dante, doi creatori de conținut din Ploiești, în vârstă de 26, respectiv 30 de ani, demonstrează că platformele digitale pot genera cu adevărat schimbări în societate și, mai ales, în mentalul oamenilor.

Nu au pornit cu un plan mare și nici cu dorința de a deveni cunoscuți. Au pornit cu o stare de disconfort. Cu acel sentiment apăsător că orașul în care trăiesc merită mai mult. Și, într-o zi, au făcut un lucru simplu: s-au oprit.

- Publicitate -

Au pus mâna pe saci și au început să strângă. De la pet-uri, pungi, doze de băuturi, ambalaje de la produse alimentare, ori chiștoace, până la haine, resturi de materiale de construcții, ori carcase de televizor.



La început, lumea i-a privit cu neîncredere. Unii au trecut grăbiți pe lângă ei, alții au zâmbit ironic. Sunt doar doi tineri care adună gunoaie într-o lume mult prea grăbită, în care toți sunt ocupați.

Zeci de saci de gunoaie, strânși de pe domeniul public în doar câteva zile

Printr-o inițiativă simplă, dar de impact, Pif și Dante au decis să strîngă deșeurile din zonele neglijate ale Ploieștiului, transformând fiecare acțiune într-un mesaj puternic pentru comunitate.

- Publicitate -

Totul a început cu un videoclip scurt, postat pe platforma TikTok, în care cei doi colectau gunoaiele aruncate la voia întâmplării pe domeniul public, în zona Malu Roșu. Clipul a devenit rapid viral, adunând sute de vizualizări. Încurajați de reacțiile pozitive, au decis să continue.

Au urmat Șoseaua Vestului și pădurea de pini, dar și vecinătatea Liceului Tehnologic „Victor Slăvescu” din Ploiești. Singuri, Dante și Pif au strâns, în decurs de câteva zile, zeci de saci de deșeuri, pe care i-au depozitat acolo unde ar fi trebuit să le fie locul: la tomberon.

„Vrem doar să facem ceva bun pentru locul în care trăim”, povestește, cu modestie, Pif

Tot el, Andrei Cătălin Eftimie, continuă: „Nu mai văd în jurul meu spirit civic. Nu mai văd implicare. Cu toții reacționăm doar din spatele tastelor. Așteptăm mereu ca alții să intervină, iar aici mă refer la autorități. Și, da, sunt de acord că acestea trebuie să își facă treaba, dar ce e atât de greu să contribuim fiecare la bunăstarea acestui oraș gri, atât de murdar nu din cauza instituțiilor, ci din cauza fiecăruia dintre noi?

- Publicitate -

E ușor să cerem. E la fel de ușor, însă, și să oferim. Să arătăm educație și bun-simț prin fiecare gest, oricât de banal, cum ar fi aruncarea unui chiștoc de țigară sau a unui ambalaj la coșul de gunoi.”

Ceea ce îi diferențiază pe cei doi ploieșteni, prieteni din copilărie, nu este doar acțiunea, ci și consecvența

Zi de zi, clip după clip, aceștia arată că implicarea nu este un trend, ci o alegere.

- Publicitate -

„De la zero urmăritori am ajuns, într-o săptămână și jumătate, la 1300 de oameni. Unii ne opresc pe stradă și ne spun: «Vă știm de pe TikTok. Sunteți Pif și Dante. Bravo pentru ce faceți. E nevoie de mai mulți oameni ca voi».

Alții cred că noi căutăm capital de imagine. Însă nu e deloc așa. Nu câștigăm nimic în afară de satisfacția de a ști că facem un lucru corect.

Nu vrem altceva decât un oraș mai curat. Un «acasă», care pentru noi e Ploieștiul. Schimbarea pleacă de la fiecare dintre noi și trebuie să ajungem în punctul în care să nu mai gândim că civilizație și curățenie găsim doar de la Brașov în sus. Bunul meu prieten, Dante, e tatăl unei fetițe de câteva luni. Își dorește pentru ea să trăiască într-un oraș curat, care să nu mai fie dat exemplu de «așa nu» la atât de multe capitole.”

- Publicitate -

Vor să salubrizeze și Drumul Sării din cartierul Bereasca

Pif spune că demersul lor nu se va opri. Chiar dacă sunt doar ei, cei doi buni prieteni de-o viață speră că ceea ce fac îi va determina și pe alții să li se alăture. Își doresc acum să ajungă pe strada Drumul Sării, din cartierul Bereasca, loc despre care știu că este deficitar la capitolul curățenie. Mizează pentru asta și pe sprijinul voluntarilor, urmăritori de-ai lor de pe Tik Tok.

Povestea celor doi ploieșteni, Pif și Dante, este mai mult decât inspirațională. Este incomodă. Pentru că ridică o întrebare simplă, dar greu de ignorat: dacă ei pot, restul de ce nu?

În urma lor rămân locuri mai curate. Dar, mai ales, rămâne o stare. Un exemplu. O dovadă că binele nu are nevoie de aprobări, bugete sau condiții perfecte.

- Publicitate -

Are nevoie doar de oameni care aleg să nu treacă indiferenți mai departe. Și care decid să facă gesturi simple care transmit unei întregi comunități un singur lucru: „Nouă ne pasă”.